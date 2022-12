Escándalo por reventa de boletería afectó a jugadores de la Selección: chats revelaron lo que pasó

El escándalo por la reventa de boletería durante las eliminatorias al mundial de Rusia 2018 tiene un nuevo capítulo. Esta vez lo involucrados fueron los jugadores, quienes se vieron afectados por las decisiones que se tomaron respecto a la entrega de entradas a los futbolistas cafeteros.

Y es que dentro de la investigación por el hecho que tiene en la mira a directivos de la FCF, se conocieron los chats que hubo entre el gerente de la entidad, Luis Guillermo Escobar, y Elías Yamhure Daccarett, quien hacía parte de Ticket Ya; ambos tuvieron una acalorada discusión por la entrega de boletas destinadas a los jugadores del combinado nacional.

Las conversaciones reveladas por la revista Semana mostraron cómo Escobar exigía decisiones por parte de Yamhure, reclamando que eran reiterados estos incumplimientos y que futbolistas como David Ospina pedían más entradas para sus familiares en los partidos de Eliminatoria.

La respuesta de la compañía, según lo que conoció Semana, es que ya habían sido entregadas 4 mil boletas.

Apartes de la charla entre Guillermo Escobar y Elías Yamhure por la entrega de boletas

Escobar: El tema es que avisé con tiempo otra vez y están jodiendo a los jugadores por tercera vez. Increíble. Tres bloqueos para los jugadores y no respetan ninguno… Tengo a Ospina reventándome el teléfono todos los días.

Yamhure Daccarett: Perdona que te contradiga, pero a los jugadores los jodieron ustedes porque les dimos 4.200 boletas y no dejaron ni una para ellos. Esto es un negocio, Luis, y tú no puedes hacer bloqueo de nuestra boletería para resolver un problema que tú mismo creaste. Les ayudamos con todo gusto hasta donde nos es posible, pero no me digas que los jodimos.

Dentro de la investigación, los anteriores chats fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como evidencia del desvío de boletas que hubo en las eliminatorias a Rusia, afectando de paso a patrocinadores.