“Esos son rumores, estoy disfrutando estar en el Feyenoord”: Luis Sinisterra sobre su futuro

El extremo Luis Sinisterra ha estado dentro de los rumores más fuertes del mercado de pases en los últimos días, y aunque parecía que el colombiano saldría del Feyeenord, los planes empiezan a verse diferentes después de que el jugador hablara de este tema.

Vea también: "Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera"

“Esos son rumores, he prorrogado mi contrato hasta el 2024. Si el Feyenoord quisiera venderme, y hay un club que me parece bien, podría pensar en una posible transferencia, pero por el momento solo trabajo con mi equipo actual” dijo Sinisterra al Helden Magazine.

Sus declaraciones rompieron con los murmullos sobre los clubes a los que iría en la próxima temporada, y dentro de esta misma entrevista, hizo referencia a su momento actual con la Selección Colombia y el sin sabor de quedar fuera de Qatar 2022: “Perder la Copa del Mundo fue un duro golpe para todo el país, pero también para mí, en parte porque siento que he conseguido una posición permanente como internacional después de esos dos últimos partidos”.

Le puede interesar: “Mereces seguir representándonos”: Borré a una futbolista referente de Colombia

“Desde el principio he estado muy bien atendido por los jugadores mayores como David Ospina, James Rodríguez y Davinson Sánchez. Lo que me aconsejaron fue que debía jugar mi juego y no preocuparme demasiado. Eso hizo que no sintiera presión y pudiera ser yo mismo” añadió el extremo colombiano.

Sinisterra ha estado en varias temporadas dentro del equipo de Róterdam, donde ha podido jugar casi 100 partidos y ser protagonista con 24 goles alrededor de todos los torneos disputados con su equipo, al que volverá prontamente con miras a la preparación del siguiente semestre.