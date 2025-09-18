España fuera del Mundial 2026: sacude la FIFA con polémica decisión

Una nueva cita mundialista está a punto de llegar y varias selecciones ya han confirmado su participación tras las destacadas actuaciones que tuvieron en las eliminatorias de sus respectivas confederaciones. El Mundial está programado para que inicie en el mes de junio de 2026 con un formato diferente que acogió a un número más grande de selecciones, pero que se podría quedar sin una de las mayores potencias del momento.

En los últimos días ha surgido una polémica política-deportiva en España, ya que se dio a conocer la posibilidad de que la selección española de fútbol no acuda al Mundial de 2026 en caso de que Israel logre clasificarse para el torneo.

España impondría ultimátum para participar en el Mundial

Esta polémica ida fue dada a conocer y planteada recientemente por parte de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, quien afirmó que “se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”. Esta misma situación se enmarca en paralelo con que RTVE acaba de aprobar que España se retire del Festival de Eurovisión 2026 si Israel participa.

Dicha decisión se habría tomado por la serie de acciones de presión política y diplomática hacia Israel a raíz de la ofensiva militar sobre Gaza, que varios miembros del gobierno español y del PSOE han calificado en algunos casos como “crímenes de guerra” o “genocidio”.