España goleó a Colombia por la primera fecha del Mundial sub 17 Fem
La Copa del Mundo juvenil se efectúa en Marruecos.
La Selección Colombia Femenina Sub-17 debutó este domingo 19 de octubre en la Copa del Mundo Marruecos 2025, cayendo 4-0 ante España por la primera fecha del grupo E. El encuentro se disputó en la Academia de Fútbol Mohammed VI de Rabat, donde las actuales campeonas europeas impusieron su ritmo desde el inicio.
El conjunto dirigido por Carlos Paniagua formó con Isabella Tejada en el arco; Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García e Izabella Cortés en defensa; Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa y Daniela Todd en el medio; y Ella Grace Martínez, María Ceballos y María Baldovino en el frente de ataque.
España abrió el marcador temprano gracias a Anna Quer Salvador, quien aprovechó un error defensivo y definió con categoría al minuto 15. El dominio ibérico continuó y Carlota Chacón amplió la ventaja al 28’, tras una jugada colectiva que desacomodó a la zaga colombiana.
Antes del descanso, nuevamente Chacón anotó, esta vez al 45+2’, con un remate cruzado que dejó sin opciones a Tejada, sellando un primer tiempo claramente favorable para el conjunto europeo.
En la segunda mitad, Colombia intentó reaccionar con algunas aproximaciones por las bandas, pero España mantuvo el control del juego. El cuarto tanto llegó al minuto 78, obra de Silvia Cristóbal Fernández, quien cerró la goleada con un potente disparo desde fuera del área.
A pesar del resultado adverso, la Tricolor mostró algunos destellos de buen juego, pero careció de efectividad cuando asomó en el área de las españolas. Será necesario mejorar en la presión y la salida desde el fondo para los próximos compromisos.
En el otro encuentro del grupo E, Corea del Sur y Costa de Marfil igualaron 1-1, por lo que España asumió el liderato con tres puntos, seguida por asiáticas y africanas con uno, mientras Colombia quedó en el fondo sin unidades.
Próximo partido de Colombia por el Mundial sub 17 Femenino
La Selección Colombia volverá a la acción el miércoles 22 de octubre a las 2:00 p. m. (hora colombiana) frente a Costa de Marfil, un duelo clave para mantener opciones de clasificación a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17.
