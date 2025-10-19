España goleó a Colombia por la primera fecha del Mundial sub 17 Fem

La Selección Colombia Femenina Sub-17 debutó este domingo 19 de octubre en la Copa del Mundo Marruecos 2025, cayendo 4-0 ante España por la primera fecha del grupo E. El encuentro se disputó en la Academia de Fútbol Mohammed VI de Rabat, donde las actuales campeonas europeas impusieron su ritmo desde el inicio.

El conjunto dirigido por Carlos Paniagua formó con Isabella Tejada en el arco; Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García e Izabella Cortés en defensa; Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa y Daniela Todd en el medio; y Ella Grace Martínez, María Ceballos y María Baldovino en el frente de ataque.

España abrió el marcador temprano gracias a Anna Quer Salvador, quien aprovechó un error defensivo y definió con categoría al minuto 15. El dominio ibérico continuó y Carlota Chacón amplió la ventaja al 28’, tras una jugada colectiva que desacomodó a la zaga colombiana.

Antes del descanso, nuevamente Chacón anotó, esta vez al 45+2’, con un remate cruzado que dejó sin opciones a Tejada, sellando un primer tiempo claramente favorable para el conjunto europeo.