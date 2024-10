España perdería la sede del Mundial 2030 por insólito motivo

Aunque aún faltan varios años, lo cierto es que está confirmado que el Mundial del 2030 se jugará en tres sedes: España, Marruecos y Portugal, pero lo cierto es que una de estos países podría perder la oportunidad de ser sede del evento deportivo.

Para el 2030 se cumplirán cien años de la primera Copa del Mundo y la FIFA decidió otorgarle a Uruguay, Argentina y Paraguay un partido como sede, ya que Uruguay fue el país donde se celebró el primer Mundial en 1930.

Pese a esto, una polémica dentro de los directivos de la Federación Española de Fútbol podrían alterar la sede para el evento deportivo, pues la misma FIFA ha amenazado con sacar a la nación ibérica de la Copa del Mundo.

Durante la celebración del Consejo Superior de Deportes de Madrid, Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, fue tajante con la falta de un presidente en la Real Federación Española de Fútbol, pues desde la salida de Luis Rubiales del cargo tras el escándalo en la final del Mundial Femenino, los españoles no han conseguido un reemplazo para el cargo.

"Así no puede haber Mundial... No puede haber Mundial en España si no hay presidente en la Federación", declaró García Silvero tras la reunión del consejo.

Vale la pena recalcar que la salida de Rubiales se presentó tras su beso "sin consentimiento" a Jenni Hermoso en los festejos del Mundial que obtuvo España, ante esto, la FIFA inhabilitó al presidente de cualquier actividad relacionada con el fútbol nacional e internacional por tres años.

"La situación se debe normalizar y de no ser así, como ha ocurrido en otras federaciones, FIFA y UEFA tendremos que intervenir... Estamos convencidos de que no va a ser necesario llegar a ese punto, pero también debemos observar una respuesta positiva", mencionó el director legal de la FIFA.

Por otro lado, Rubiales también es investigado por el caso Supercopa Files, en el que se investiga la trama de la firma de contratos supuestamente irregulares, ante esto, la Guardia Civil registró el alojamiento en el que vive Luis Rubiales en República Dominicana, país en donde el expresidente ha iniciado una serie de negocios relacionados con el mundo del béisbol.