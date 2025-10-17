¿España puso fin a polémicas con Jenni Hermoso? Hay novedad tras un año

Tras el Mundial de 2023 que dejó a España como la ganadora por primera vez en su historia, hubo una de las grandes polémicas con Jenni Hermoso cuando fue a recibir el trofeo y en el saludo con Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le dio un beso a la jugadora.

A partir de ese momento hubo una gran polémica por obvias razones por esa actitud que tomó el presidente de la RFEF con Jenni Hermoso. Las de ganar las tiene la referente ibérica, pero todo originó una investigación hacia Luis Rubiales. A partir de ese momento, Jenni dejó de ser una de las convocadas habitualmente para el combinado nacional.

Montse Tomé la tuvo en cuenta en octubre de 2024 en un amistoso frente a la selección de Canadá. Alcanzó a jugar 16 minutos en el terreno de juego. Desde ese momento, pasó un año en el que estuvo afuera de la nómina española. La directora técnica dejó de tenerla en mente para la Liga de Naciones de la UEFA.

JENNI HERMOSO REGRESÓ A LA CONVOCATORIA CON LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

Al parecer, todas las polémicas que se dieron después del Mundial de 2023 con Jenni Hermoso tras la final mundialista quedaron saldadas en cuestión de un año. La delantera de Tigres de México es un de las principales novedades de la selección de España.

Y es que, la ‘Roja’ Femenina deberá enfrentar a la selección de Suecia en las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA. Un vibrante partido en el que Sonia Bermúdez volverá a tener en cuenta a Jenni Hermoso tras todas las polémicas. Tras un año de ausencia, la jugadora de Tigres estará en la competencia.

Cuando a Montse Tomé le preguntaban por la no convocatoria de Jenni Hermoso, siempre decía que era por motivos deportivos. Sin Tomé en la dirección técnica, la decisión de Sonia Bermúdez fue volverla a tener en cuenta. Habrá que esperar si es algo fijo, o si solo pasa por la lesión de Patri Guijarro.

MAPI LEÓN TAMBIÉN REGRESA TRAS LARGA AUSENCIA

Jenni Hermoso no llegará sola a la selección española, pues, Montse Tomé nunca tuvo en cuenta a la defensora del Barcelona, Mapi León que había dejado de estar en las convocatorias desde julio de 2022. Renunció a la selección cuando Tomé agarró la dirección técnica.

Tras más de tres años de ausencia, la zaguera y referente del Barcelona volvió a ser citada para jugar con la selección de España. Con Sonia Bermúdez con quien compartió como jugadora, tanto León como Hermoso volvieron para enfrentar a Suecia el viernes 24 y martes 28 de octubre por la Liga de Naciones de la UEFA.