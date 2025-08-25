Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 10:00
España recibe a otro jugador de Selección Colombia: fichaje por un año
Colombia sigue diciendo presente en el mercado de fichajes y un mediocampista estaría a punto de cambiar de equipo en España.
El mercado de fichajes en el fútbol europeo todavía no ha llegado a su fin y los jugadores de la Selección Colombia se siguen robando el protagonismo, ya que faltan solamente detalles para que un nuevo volante porte la camiseta de otro club español.
Las grandes ligas le apostaron al talento colombiano para la presente temporada y se confirmaron los fichajes de Jhon Arias a Wolverhampton, Nelson Deossa a Betis, Jhon Durán a Fenerbahce y la joven estrella de la 'tricolor', Daniel Luna, estaría también a muy poco de convertirse en refuerzo de Huesca en la segunda división.
Le puede interesar: Colombia se quedaría sin volante para la eliminatoria por lesión: salió con lágrimas
Mallorca ultima detalles con Huesca para el fichaje de Daniel Luna
Inició de manera oficial LaLiga y junto con ello llegó el debut de Mallorca, habiendo disputado ya dos encuentros en los que no ha conseguido la victoria. A pesar de ello, las directivas del cuadro español no están pensando en el presente deportivo del club, sino en su futuro, donde pueden seguir potenciando a Daniel Luna futbolísticamente y obtener una remuneración económica al respecto.
Con tan solo 22 años, el mediocampista caleño llegó a Europa destacando por su gran rendimiento en Deportivo Cali y en la Selección Colombia Sub 20. Fue justamente Mallorca el equipo que le dio el voto de confianza desde 2023, pero su objetivo real es que siga sumando minutos fuera del equipo para que se siga formando de buena manera, razón por la cual ya habría sido cedido anteriormente a Mirandés y FC Cartagena.
Ahora el plan sería cederlo en condición de préstamo por un año a Huesca en la segunda división del fútbol de España, una negociación que ya se ha llevado a cabo con éxito, habría un principio de acuerdo entre ambas partes para cerrar el negocio por condición de préstamo de un año.
🚨 Daniel Luna (22) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador del #Huesca. Ya hay un principio de acuerdo con #Mallorca 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) August 24, 2025
👀 El extremo colombiano iría cedido por un año (hasta junio de 2026) SIN opción de compra pic.twitter.com/ur4Y7gOhv0
En otras noticias: La Selección Colombia debe cambiar para el Mundial ¿Fin al club de amigos?
Lea también: Lorenzo se llena de dudas: cinco futbolistas que no vienen bien en Colombia
¿Cómo le ha ido a Daniel Luna jugando en España?
La llegada de Daniel Luna a España se dio en 2023 para jugar con Mallorca, equipo que es dueño de sus derechos deportivos hasta junio de 2027. Sin embargo, su cantidad de partidos disputados en el club ha sido bastante baja, jugando tan solo cuatro partidos y 131 minutos. Mientras que en Mirandés pudo estar presente en nueve encuentros y en donde realmente brilló fue en FC Cartagena, habiendo jugado 17 partidos, reportándose con tres goles y una asistencia.
Fuente
Antena 2