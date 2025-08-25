España recibe a otro jugador de Selección Colombia: fichaje por un año

El mercado de fichajes en el fútbol europeo todavía no ha llegado a su fin y los jugadores de la Selección Colombia se siguen robando el protagonismo, ya que faltan solamente detalles para que un nuevo volante porte la camiseta de otro club español.

Las grandes ligas le apostaron al talento colombiano para la presente temporada y se confirmaron los fichajes de Jhon Arias a Wolverhampton, Nelson Deossa a Betis, Jhon Durán a Fenerbahce y la joven estrella de la 'tricolor', Daniel Luna, estaría también a muy poco de convertirse en refuerzo de Huesca en la segunda división.

Mallorca ultima detalles con Huesca para el fichaje de Daniel Luna

Inició de manera oficial LaLiga y junto con ello llegó el debut de Mallorca, habiendo disputado ya dos encuentros en los que no ha conseguido la victoria. A pesar de ello, las directivas del cuadro español no están pensando en el presente deportivo del club, sino en su futuro, donde pueden seguir potenciando a Daniel Luna futbolísticamente y obtener una remuneración económica al respecto.

Con tan solo 22 años, el mediocampista caleño llegó a Europa destacando por su gran rendimiento en Deportivo Cali y en la Selección Colombia Sub 20. Fue justamente Mallorca el equipo que le dio el voto de confianza desde 2023, pero su objetivo real es que siga sumando minutos fuera del equipo para que se siga formando de buena manera, razón por la cual ya habría sido cedido anteriormente a Mirandés y FC Cartagena.