España tomó decisión con Cristhian Mosquera, tras lesión de Huijsen

La selección de España se prepara para enfrentar a Georgia y a Bulgaria en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche y en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, respectivamente, en compromisos válidos por las fechas 7 y 8 de la Eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

En las últimas horas, el seleccionado español sufrió una importante baja, después de confirmarse que Dean Donny Huijsen no estará disponible para el entrenador Luis De La Fuente al sufrir lesión muscular.

En lugar de Huijsen fue convocado Aymeric Laporte, integrante del Athletic Club de Bilbao.