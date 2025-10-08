Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 17:47
España tomó decisión con Cristhian Mosquera, tras lesión de Huijsen
España enfrentará a Georgia y a Bulgaria en las Eliminatorias.
La selección de España se prepara para enfrentar a Georgia y a Bulgaria en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche y en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, respectivamente, en compromisos válidos por las fechas 7 y 8 de la Eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
En las últimas horas, el seleccionado español sufrió una importante baja, después de confirmarse que Dean Donny Huijsen no estará disponible para el entrenador Luis De La Fuente al sufrir lesión muscular.
En lugar de Huijsen fue convocado Aymeric Laporte, integrante del Athletic Club de Bilbao.
España tomó decisión con Cristhian Mosquera
A pesar de la lesión de Huijsen, el entrenador Luis de la Fuente Castillo no convocó al equipo mayor al defensor Cristhian Mosquera, que hoy hace parte del Arsenal de la Premier League.
El no llamado de Mosquera causa ruido en Colombia, teniendo en cuenta que desde hace algunas semanas se ha mencionado la posibilidad de que sea llamado por Néstor Lorenzo para vestir la camiseta tricolor.
Sin embargo, el propio defensor ha dejado claro que su prioridad es jugar por España, por lo que ha aceptado una convocatoria de la Selección Colombia.
Cristhian Mosquera jugará con España sub 21
Tras no ser llamado por la selección de España de mayores, el defensor Cristhian Mosquera sí se unió a la concentración del equipo sub 21.
El equipo español jugará un partido amistoso y otro válido por el clasificatorio al campeonato europeo de 2027.
Fuente
Antena 2