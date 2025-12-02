España vs Alemania EN VIVO hora y canal para ver Nations League femenina

España y Alemania se miden en la final de la Nations League Femenina, un partido que se viene convirtiendo en clásico en las distintas categorías y que hoy se verán las caras en una nueva ocasión.

España llega tras eliminar con un contundente 5-0 global a Suecia otra de las potencias del futbol femenino europeo.

Mientras que por su parte, Alemania llega tras vencer a Francia en un apretado 3-2 en la otra semifinal de la competencia.