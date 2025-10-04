El Grupo C del Mundial Sub 20 de 2025 promete emociones fuertes en su última jornada. España y Brasil se enfrentan en un choque de vida o muerte que definirá su futuro en el torneo. Ambas selecciones llegan con apenas un punto en dos presentaciones y necesitan ganar sí o sí para mantener viva la ilusión de avanzar a los octavos de final.

La ‘Canarinha’ llega golpeada tras caer 2-1 ante Marruecos, resultado que complicó su panorama en el campeonato. El equipo sudamericano, acostumbrado a ser protagonista en esta categoría, no ha mostrado la solidez defensiva ni la contundencia ofensiva que lo caracterizan. Jugadores como Gustavo Prado y Rayan deberán asumir el liderazgo en un conjunto que necesita reaccionar con urgencia si no quiere despedirse prematuramente del certamen.

Por su parte, España también atraviesa un momento crítico. El conjunto europeo sumó un empate con México en su debut y luego sufrió una derrota ante Marruecos que lo dejó al borde del abismo. El técnico Paco Gallardo confía en la calidad técnica de su plantilla, encabezada por jóvenes promesas como Pablo García y Jan Virgil para revertir la situación y rescatar el boleto a la siguiente fase.

El enfrentamiento promete ser vibrante, con dos potencias del fútbol mundial obligadas a dejarlo todo en la cancha. Tanto Brasil como España saben que el empate no les sirve y saldrán decididos a imponer su estilo: los sudamericanos con su fútbol alegre y ofensivo; los europeos, con su control del balón y precisión táctica.