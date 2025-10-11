España vs Georgia EN VIVO, 11 de octubre: hora y canal para ver Eliminatorias Europeas

Se vienen fechas claves para definir a los siguientes clasificados para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Las Eliminatorias Europeas vienen tomando mucha fuerza en octubre con la necesidad de sellar algunos participantes de la siguiente edición mundialista. España y Georgia se enfrentan en el Grupo E.

Vea también: América le madruga al 2026: la prioridad en el mercado de fichajes

Los españoles pueden seguir tomando confianza en el liderato del grupo, dado que, en este caso, España enfrenta a Georgia que está en la segunda casilla. La victoria española los dejaría en lo más alto con nueve unidades, sacándole seis puntos a los georgianos.

La victoria de Georgia sería atractiva pensando en la competencia del grupo, y a la espera de lo que pase con el juego entre Turquía y Bulgaria. Los turcos son terceros con tres unidades, mismas que los georgianos.

España no contará con Lamine Yamal que ha arrastrado una lesión desde la pasada Fecha FIFA, pero sí tendrá a referentes como Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pedri, Unai Simón, Marc Cucurella, entre otros. Georgía estará con Giorgi Mamardashvili, Georges Mikautadze y, claramente, Khvicha Kvaratskhelia.

Le puede interesar: Nacional tendría listo sus primeros dos fichajes para la Liga BetPlay 2026

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ESPAÑA VS GEORGIA POR LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS ESTE SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Este partido entre España y Georgia, que se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, Alicante, tiene el atractivo de definir la parte alta del Grupo E de las Eliminatorias Europeas. El juego se podrá ver a partir de la 1:45 en hora de Colombia y podrá verse por el canal de ESPN y por Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ESPAÑA VS GEORGIA

Colombia, Ecuador y Perú: 1:45 P.M.

México: 12:45 P.M.

Lea también: Colombia vs México sufre contratiempo: anuncian cambio de horario

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 P.M.