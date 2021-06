España vs Portugal: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

España se enfrenta Portugal, vigente campeón continental, en un duelo amistoso que se disputa en Madrid y que mide el momento de dos de las favoritas para llevarse la Eurocopa, que comienza el 11 de junio.

ESPAÑA VS PORTUGAL: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso España vs Portugal se puede ver en DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes. En Estados Unidos transmite TUDN USA, TUDN.com, ESPN, TUDN App. Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga llevan el juego por televisión en España.

España: 7:30 pm

Colombia: 12:30 pm

Argentina: 2:30 pm

México: 12:30 pm

Estados Unidos: 1:30 pm (este), 1o:30 am (pacífico)

La selección que encabeza el incombustible Cristiano Ronaldo prueba el nivel de España, a las puertas de su primera gran reválida desde que Luis Enrique Martínez se hizo cargo de la Roja.

El seleccionador español sorprendió con una lista joven de la que se quedó fuera el emblemático capitán Sergio Ramos y en la que incluyó nombres como el del defensa francés, recién nacionalizado español, Aymeric Laporte.

"Estoy convencido de que podemos hacer un buen papel y que somos una de la cinco o seis selecciones que optan a esta Eurocopa", dijo Luis Enrique este jueves en rueda de prensa.

Portugal se presenta como una buena piedra de toque para que España pueda empezar a demostrar su nivel, en el césped del estadio Metropolitano de Madrid.

- Un prueba complicada -

"Hay que buscarlo como estímulo, tienen un nivel individual top, es uno de los favoritos a ganar la Eurocopa de nuevo, va a ser complicado, difícil pero vamos a intentar hacer nuestro partido", afirmó Luis Enrique.

España recibe a los vigentes campeones de Europa tras seis partidos consecutivos sin perder y, aunque mantiene en la memoria el buen recuerdo del 6-0 endosado a Alemania en la Liga de Naciones en noviembre pasado, en sus últimos encuentros ha sufrido algo más.

En los clasificatorios para el Mundial de Catar-2022 en marzo, la Roja no pasó del empate 1-1 con Grecia y ganó a Georgia por un apretado 2-1, antes de imponerse con autoridad a Kosovo 3-1.

Y la pelea será, sin duda, reñida contra una selección lusa con la que España empató 0-0 en un amistoso en Lisboa en septiembre de 2020.

Sin Sergio Ramos, Pau Torres se perfila para tener un papel central en el eje de la zaga, junto al que Luis Enrique podría poner al joven Eric García, recién fichado por el Barcelona.

Por delante, el seleccionador español probablemente optará por colocar al delantero del Villarreal, Gerard Moreno, mejor goleador español de LaLiga, para tratar de perforar la meta portuguesa y lograr una victoria que dé un impulso a una joven selección.

Pero, la Roja no lo tendrá fácil ante Portugal, un equipo que sólo ha perdido uno de sus últimos once encuentros contando oficiales y amistosos.

- Cristiano Ronaldo, el líder -

Los lusos llegan al Metropolitano liderados por el incombustible Cristiano Ronaldo, del que los españoles todavía recuerdan su triplete en el primer partido del Mundial de 2018, que sirvió para empatar 3-3 casi sobre la campana.

A sus 36 años, el delantero sigue siendo el líder incontestable de una selección portuguesa que todavía cuenta con muchos de los pesos pesados que hace cinco años alzaron la Eurocopa en Francia-2016 como los defensas Pepe, José Fonte o los centrocampistas William Carvalho o Joao Moutinho.

Cristiano Ronaldo, que no tendrá que enfrentarse a su antiguo compañero en el Real Madrid, Sergio Ramos, será una de las grandes amenazas lusas para la portería de la Roja, tras finalizar la temporada como el máximo goleador de la liga italiana con 29 tantos.

"Para el equipo será una especie de examen del colectivo, no de cada jugador individualmente", dijo este jueves el seleccionador Fernando Santos.