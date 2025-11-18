Cargando contenido

España vs Turquía
España vs Turquía
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 13:08

España vs Turquía EN VIVO 18 de noviembre: Eliminatorias al Mundial 2026

Se disputa una fecha más de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

España y Turquía continúan con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Siga España vs Turquía EN VIVO 18 de noviembre: Eliminatorias al Mundial 2026

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido 

España: 20:45

Colombia, Ecuador y Perú: 14:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:45

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección España

España

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Selección de España

Imagen

Selección de Turquía

Cargando más contenidos

Fin del contenido