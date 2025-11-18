Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 13:08
España vs Turquía EN VIVO 18 de noviembre: Eliminatorias al Mundial 2026
Se disputa una fecha más de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
España y Turquía continúan con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Siga España vs Turquía EN VIVO 18 de noviembre: Eliminatorias al Mundial 2026
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.
Horarios del partido
España: 20:45
Colombia, Ecuador y Perú: 14:45
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:45
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:45
