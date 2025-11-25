España y Argentina serán beneficiados en el sorteo del Mundial

España–Argentina y Francia–Inglaterra, las parejas protegidas

Según explicó el organismo, las selecciones ubicadas en los puestos más altos del ranking FIFA serán emparejadas para evitar choques prematuros.

Las duplas definidas son:

• España (1) – Argentina (2)

• Francia (3) – Inglaterra (4)

El mecanismo garantiza que cada pareja quedará ubicada en sectores opuestos del cuadro final. Esto significa que:

• España y Argentina solo podrían cruzarse en la final.

• Francia e Inglaterra también quedarían separadas hasta la final.

• Entre ambas parejas, tampoco se enfrentarían en cuartos de final y únicamente podrían encontrarse en semifinales, dependiendo de la configuración del cuadro.

La intención de la FIFA es clara: evitar que los máximos favoritos choquen demasiado pronto y asegurar que las grandes potencias tengan un recorrido “limpio” hasta fases decisivas, siempre y cuando cumplan con el requisito clave: terminar primeros en sus grupos.