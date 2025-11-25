Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 14:59
España y Argentina serán beneficiados en el sorteo del Mundial
Las dos selecciones no podrán enfrentarse hasta las fases finales por una nueva dinámica.
La FIFA anunció el procedimiento oficial del sorteo del Mundial 2026 y confirmó una novedad que cambia por completo la estructura del cuadro, la creación de “parejas de favoritos” que no podrán enfrentarse entre sí hasta las últimas instancias del torneo, siempre y cuando avancen como líderes de grupo.
España–Argentina y Francia–Inglaterra, las parejas protegidas
Según explicó el organismo, las selecciones ubicadas en los puestos más altos del ranking FIFA serán emparejadas para evitar choques prematuros.
Las duplas definidas son:
• España (1) – Argentina (2)
• Francia (3) – Inglaterra (4)
El mecanismo garantiza que cada pareja quedará ubicada en sectores opuestos del cuadro final. Esto significa que:
• España y Argentina solo podrían cruzarse en la final.
• Francia e Inglaterra también quedarían separadas hasta la final.
• Entre ambas parejas, tampoco se enfrentarían en cuartos de final y únicamente podrían encontrarse en semifinales, dependiendo de la configuración del cuadro.
La intención de la FIFA es clara: evitar que los máximos favoritos choquen demasiado pronto y asegurar que las grandes potencias tengan un recorrido “limpio” hasta fases decisivas, siempre y cuando cumplan con el requisito clave: terminar primeros en sus grupos.
“Caminos contrarios”: el sistema que separa a los gigantes
Para implementar esta protección, la FIFA utilizará un esquema de “caminos contrarios” basado en colores y posiciones predeterminadas dentro del cuadro del Mundial. Así funcionará:
• España irá a un lado del cuadro.
• Argentina será enviada al extremo opuesto.
• Francia caerá en el sector que cruce en semifinales con uno de ellos.
• Inglaterra ocupará el sector que cruce en semifinales con el otro.
En resumen, cada gigante tendrá su carril propio, y solo cuando queden cuatro o dos equipos en competencia podrían aparecer los grandes choques.
Fuente
Antena 2