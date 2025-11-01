Cargando contenido

Espanyol y Real Madrid se enfrentan por la Liga F de España 2025-2026
Espanyol vs. Real Madrid / Linda Caicedo
@linda__caicedo11
Sáb, 01/11/2025 - 10:50

Espanyol vs. Real Madrid EN VIVO: Liga Femenina de España ¿dónde ver? HOY sábado

El equipo de Linda Caicedo visita cataluña para enfrentar al club de Daniela Caracas.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Espanyol vs. Real Madrid 

El equipo de Linda Caicedo afronta el partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga F de España 2025-2026, el cual se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas del mediodía, duelo que se podrá ver a través de la señal de DAZN internacional. 

En España se podrá disfrutar del compromiso sintonizando DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video y Ellas Vamos, duelo que también se podrá ver de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:30 

ET Estados Unidos: 13:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 10:30 horas. 

España: 18:30 horas 

Espanyol

