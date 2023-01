Esperan por Real Madrid y Barcelona: Sevilla y Real Sociedad avanzaron en la Copa del Rey

El Sevilla y la Real Sociedad se clasificaron este martes para cuartos de la Copa del Rey, tras ganar 1-0 respectivamente al Alavés (2ªD) y al Mallorca.

Un gol de Iván Rakitic de cabeza (47) dio el pase a un Sevilla, que despertó en la segunda parte tras sufrir en los primeros 45 minutos. El conjunto vasco, de menor categoría que su rival, puso en muchos apuros a los sevillistas, pero le falló la definición en los últimos metros.

Tras no llegar en la primera parte, nada más iniciarse la segunda, Jesús Navas puso un balón al área que remató en plancha Rakitic para hacer el 1-0 (47). El Alavés no se vino abajo y se fue a por el empate ante un Sevilla que dio un paso atrás luego del gol, pero no podría dar la vuelta al marcador.

En San Sebastián, un tempranero gol de Robert Navarro (5) dio a la Real el pasaporte a la siguiente ronda del torneo del KO en un encuentro, que los vascos dominaron.

Los locales encarrilaron pronto el encuentro cuando Navarro aprovechó un balón filtrado al área mallorquina para marcar de disparo cruzado.

El Mallorca dio un paso adelante en la segunda parte, en la que aceleró en los últimos minutos, en los que los insulares pudieron empatar en un disparo de volea de Clément Grenier que detuvo Remiro (77).

Los nervios parecieron hacer mella en la Real en el final del partido, cuando el Mallorca logró empujarla hacia su campo, pero sin conseguir igualar el encuentro.

Programa y resultados de los octavos de final de la Copa del Rey:

Martes

Real Sociedad - Mallorca 1 - 0

Alavés (2ªD) - (+) Sevilla 0 - 1

Miércoles

Sporting de Gijón (2ªD) - Valencia

Athletic de Bilbao - Espanyol

Levante (2ªD) - Atlético de Madrid

Betis - Osasuna

Jueves

AD Ceuta (1ªRFEF) - FC Barcelona

Villarreal - Real Madrid