"Espero estar con Colombia": James destapa sus cartas en el Al Rayyan

James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Al Rayyan de Qatar. El futbolista jugará en el equipo catarí con el gran objetivo de volver a tener minutos, competencia futbolística, continuidad y superar todo el tema de lesiones para ser nuevamente llamado por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia.

Precisamente sobre el retornar al equipo nacional, el mediocampista dejó claro que su ilusión es esa y por ello buscará rendir al máximo en el fútbol catarí para ser llamado a la ‘Tricolor’ y poder entrar a la Copa del Mundo.

"Creo que el futuro es acá (Qatar), es un país que crece mucho y puedo crecer con ellos. La Copa Mundo es el otro año, espero poder estar con Colombia. Lo más importante es poder jugar, tener ritmo, hacer lo que más quiero: jugar fútbol y ser feliz", aseguró el cucuteño.

Por supuesto, James agradeció el apoyo de varios de sus allegados que hicieron todo lo posible para que él se sintiera bien en los momentos más complicados que ha pasado en los últimos meses, donde no ha sido llamado a la ‘Tricolor’ y no jugaba con el Everton.

"A todos los que estuvieron ahí siempre para que todo se pueda dar, estamos haciendo un esfuerzo grande todos; feliz por todo esto... espero poder conseguir cosas, aquí no he venido para estar tranquilo, quiero ganar acá, eso le dije al entrenador, eso es lo que siempre he querido, soy un tipo ganador", dijo el ‘diez’.

Eso sí, el talentoso jugador tiene sus objetivos claros pese a que muchos criticaron su trasferencia a Qatar. Él demostrará condiciones, talento y liderazgo.

"Quiero jugar un buen fútbol, ayudar al club para conseguir cosas. Bueno. Verán un buen juego que eso es lo que quiero dar, ayudar al equipo para que se consigan cosas y que seamos más competitivos", remarcó.

Finalmente, no quiso profundizar en lo ocurrido con Everton, solo prefirió referirse a lo que vive en su nuevo equipo el Al Rayyan. "El equipo mío ahora es este y esperamos que pueda jugar pronto. No hay que pensar en el futuro", concluyó.