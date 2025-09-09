"Estaba esperando la oportunidad y la aproveché": Luis Javier Suárez

Luis Suárez aprovechó la oportunidad

Luis Suárez, delantero del registro del Sporting de Portugal, fue la figura de Colombia al anotar cuatro de los seis goles del triunfo nacional.

Al término del compromiso, Suárez se mostró contento por recibir la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia y además aseguró que aprovechó el momento.

"Estaba esperando hace mucho tiempo esta oportunidad. Se me ha dado, contento por la victoria de nuestro equipo, de nuestra selección y muy feliz por lo individual", dijo.

Por otro lado, el atacante aceptó que para él ha sido un sueño marcar cuatro goles en un mismo partido con la Selección Colombia.

"Es un sueño. Esperaba la oportunidad desde hace mucho tiempo, venía trabajando, se me dio y la supe aprovechar", afirmó.