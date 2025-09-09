Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 21:15
"Estaba esperando la oportunidad y la aproveché": Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez marcó cuatro goles en la victoria de Colombia sobre Venezuela.
Luis Javier Suárez fue, sin duda, la gran figura de la Selección Colombia este martes 9 de septiembre en el triunfo 6-3 sobre Venezuela en condición de visita en partido de la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo nacional, que afrontó el compromiso con el boleto asegurado al certamen de Estados Unidos, México y Canadá, sentenció la eliminación de Venezuela, que se quedó sin su lugar en el repechaje.
Luis Suárez aprovechó la oportunidad
Luis Suárez, delantero del registro del Sporting de Portugal, fue la figura de Colombia al anotar cuatro de los seis goles del triunfo nacional.
Al término del compromiso, Suárez se mostró contento por recibir la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia y además aseguró que aprovechó el momento.
"Estaba esperando hace mucho tiempo esta oportunidad. Se me ha dado, contento por la victoria de nuestro equipo, de nuestra selección y muy feliz por lo individual", dijo.
Por otro lado, el atacante aceptó que para él ha sido un sueño marcar cuatro goles en un mismo partido con la Selección Colombia.
"Es un sueño. Esperaba la oportunidad desde hace mucho tiempo, venía trabajando, se me dio y la supe aprovechar", afirmó.
¿Qué esperar de Colombia en el Mundial?
Luis Suárez también explicó que la Selección Colombia ha comenzado a crecer y ahora se enfocará en la preparación para el Mundial.
"En Colombia lo venimos diciendo y hay que comenzar a crecer y tener al país unido. Tenemos una selección para grandes cosas y ahora viene prepararnos de la mejor manera para lo que se viene adelante",, afirmó.
Fuente
Antena 2