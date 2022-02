Estados Unidos Vs Honduras EN VIVO: hora, TV y dónde verlo ONLINE

Honduras, sin posibilidades de ir al Mundial Qatar 2022, pretende ser un obstáculo en el camino de Estados Unidos al torneo cuando ambas selecciones se enfrenten este miércoles en la undécima jornada del octogonal final de la Concacaf.

SELECCIÓN ESTADOS UNIDOS VS. HONDURAS: HORA Y CÓMO VERLO GRATIS POR INTERNET

El partido entre Estados Unidos Vs. Honduras que se disputa en el estadio Allianz Field se puede ver en Estados Unidos por FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, Fox Sports 1, TUDN USA, Univision, Univision NOW, TUDN.com, TUDN Radio. Si está en Honduras por el Star+, ESPN2 Norte.

Colombia: 7:30 pm

Honduras: 6:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico).

Estados Unidos, segundo en la tabla, sale como favorito ante Honduras, a la que ha ganado los últimos cuatro partidos eliminatorios.



Sin embargo, la Honduras del seleccionador Hernán Darío Gómez, que ocupa el último lugar en el octogonal, busca usar a su favor la falta de presión de ir a la caza de una plaza mundialista y conseguir su primera victoria en la eliminatoria en un frío Allianz Field en Saint Paul, Minnesota.



Gómez tiene una plantilla formada en su mayoría por elementos de la Liga local y que lideran las figuras en la delantera, Alberth Elis, del Burdeos francés, y Anthony Lozano, del Cádiz español.



Honduras acumula un par de derrotas por 0-2 como local, en la novena jornada ante Canadá y en la décima, el pasado domingo, contra El Salvador.



Para Estados Unidos derrotar a Honduras es fundamental para no estancarse en su lucha por ocupar una plaza directa a Catar y evitar la repesca.



Los estadounidenses cayeron por 2-0 ante la invicta Canadá, lo que los mantuvo en el segundo lugar de la clasificación con 18 puntos, los mismos que el tercero, México, con cuatro partidos por jugar en la eliminatoria.



En el papel, la Estados Unidos del seleccionador Gregg Berhalter no debería tener problemas para vencer a una Honduras que no anotó en sus últimos tres duelos en casa de los norteamericanos.



En su último duelo, en la tercera jornada del octogonal, Estados Unidos goleó como visitante por 1-4 a Honduras, un buen augurio para Berhalter y compañía.