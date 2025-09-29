El Mundial Sub 20 2025 prosigue con un atractivo choque en el Grupo E entre Estados Unidos y Nueva Caledonia, dos selecciones con objetivos distintos, pero con la misma ilusión de comenzar con pie derecho en un torneo que siempre revela nuevas figuras. El encuentro se disputará este martes en el estadio designado por la FIFA para esta primera jornada, con un ambiente que promete ser vibrante gracias a la presencia de aficionados de ambas naciones.

El combinado norteamericano llega a esta cita con el rótulo de favorito. Tras un proceso clasificatorio sólido en la CONCACAF, el equipo dirigido por su joven entrenador ha mostrado una generación talentosa, destacando futbolistas que ya militan en clubes europeos y que podrían ser protagonistas en esta edición. Su estilo dinámico y ofensivo ha sido una de las cartas de presentación durante la preparación, lo que incrementa las expectativas sobre su rendimiento.

Por su parte, Nueva Caledonia afronta el duelo como un desafío mayúsculo. Representante de Oceanía, la selección ha venido trabajando en silencio y con perfil bajo, pero con la ambición de sorprender. Su participación en campeonatos juveniles de la OFC le ha permitido consolidar un bloque sólido que, aunque no parte como favorito, buscará aprovechar cualquier desconcentración del rival para dar la campanada.