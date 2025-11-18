Estados Unidos vs. Uruguay EN VIVO: amistoso internacional ¿dónde ver? HOY martes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Estados Unidos vs. Uruguay

El partido de carácter amistoso y que sirve de preparación pensando a lo que será el Mundial de la FIFA 2026, se llevará a cabo este martes 18 de noviembre a partir de las 7:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por DirecTV Sports y su plataforma DGO (en Uruguay también por NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV y Flow TV).

En México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de ESPN y por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, UNIVERSO, Peacock, HBO Max, TNT USA o truTV.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:00 horas

ET Estados Unidos: 19:00 horas

PT Estados Unidos: 16:00 horas.