Cargando contenido

Estados Unidos y Uruguay se enfrentan en amistoso de fecha FIFA de noviembre 2025
Escudos de la Selección de Estados Unidos y de Uruguay
Pixabay
Fútbol
Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 17:01

Estados Unidos vs. Uruguay EN VIVO: amistoso internacional ¿dónde ver? HOY martes

El equipo de las 'Barras y las Estrellas' enfrenta al equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Estados Unidos vs. Uruguay 

El partido de carácter amistoso y que sirve de preparación pensando a lo que será el Mundial de la FIFA 2026, se llevará a cabo este martes 18 de noviembre a partir de las 7:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por DirecTV Sports y su plataforma DGO (en Uruguay también por NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV y Flow TV). 

Lea también: Las eliminatorias sudamericanas sin rumbo: Este sería el gran cambio

En México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de ESPN y por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, UNIVERSO, Peacock, HBO Max, TNT USA o truTV. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:00 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:00 horas 

ET Estados Unidos: 19:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 16:00 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Estados Unidos

Estados Unidos

Imagen

Selección de Estados Unidos

Imagen

Selección de Uruguay

Imagen

Partidos Amistosos

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen

Mundial 2026

Cargando más contenidos

Fin del contenido