Estafa, lesión e irrespeto: Quintero abrió la 'caja de Pandora' del América

Y apuntó a la filtración de esa información: "¿Quién fue?, no sé, pero yo no me manejo así. Yo nunca he hablado cosas personales mías que me pasan con el club por códigos, respeto y valores".

"Creo que esa situación se tornó difícil cuando llegaron a lo personal cuando hay números que en el fútbol ni se deben hablar. Vivimos una realidad diferente a lo que expone la gente", finalizó diciendo.

Así las cosas, queda claro que la relación quedó rota entre América y Juan Fernando Quintero, quien no estará en el equipo para el segundo semestre.