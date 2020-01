"Estamos tratando de construir el equipo": Arturo Reyes tras derrota de Colombia sub23

La Selección Colombia sub 23 sigue sin convencer y disputó este domingo 12 de enero su último partido de preparación previo al Torneo Preolímpico de fútbol que se disputará en Pereira, Armenia y Bucaramanga.

Los dirigidos por Arturo Reyes cayeron 0-1 ante el seleccionado de Bolivia en compromiso que se desarrolló en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla. Moises Villarroel marcó, desde el punto penal, el único gol del encuentro.

Tras el juego, Reyes manifestó que Colombia tiene buenos jugadores, aún está tratando de construir el equipo para afrontar el 18 de enero el debut en el certamen frente a Argentina.

"Tenemos buenos jugadores y estamos tratado de construir el equipo; en la cabeza nosotros tenemos una idea clara y esperamos que en el primer partido podamos tener la nómina ideal para ganarle a Argentina", indicó el estratega.

Precisamente sobre el seleccionado del sur del continente, el entrenador nacional aseguró que es un rival fuerte que desarrolla un proceso largo de preparación liderado por Fernando Batista.

"Es un rival fuerte que viene trabajando hace un tiempo bajo las órdenes de Batista", manifestó.

Por último, Arturo Reyes aclaró que el Torneo Preolímpico será "parejo" debido a la edad en la que se desarrolla, pero confía en que la Selección Colombia tenga un buen papel.

"Es un torneo parejo, en estas edades se torna todo muy parejo; vamos a entregar lo mejor de nosotros y buscar la clasificación", puntualizó.

La Selección Colombia sub 23 integra el grupo A junto con Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina, precisamente con quien se debutará el sábado 18 de enero en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Programación de Colombia en el Preolímpico:

18 de enero

Colombia Vs. Argentina - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas

21 enero

Colombia Vs. Ecuador - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas

24 enero

Colombia - Libre

27 de enero

Colombia Vs. Venezuela - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas

30 de enero

Colombia Vs. Chile - 8:30 p.m. - Hernán Ramírez Villegas