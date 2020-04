El hijo del ex futbolista John Jairo Tréllez dice que se apoderaron del Twitter de su padre

Dicha publicación colmó la paciencia del futbolista Santiago Tréllez, hijo del ex jugador, quien manifestó en su cuenta de Twitter que quien manejaba la cuenta de su padre se había apoderado de ella. "La persona se llama Carlos Escobar, él le manejaba la cuenta a mi papá más o menos hace cinco o seis años", dijo el hijo de la ”Turbina" en el audio.

Esta es la cuenta y nombre de la persona que tiene la cuenta de mi papá. En los pasados tweet etiqueté al que no era porque me bloqueo. Pero tiene ese nombre.ya saben!! Espero me ayuden por favor. Muchas gracias! pic.twitter.com/3U8afH1hSJ — Santiago Tréllez Vivero (@santitv99) April 26, 2020

Santiago Tréllez le creó las cuentas de Twitter e Instagram a su papá hace unos años para que interactuara en redes sociales. Luego de un tiempo, un amigo de su padre, Carlos Escobar, se ofreció a manejar las cuentas de “La Turbina”. Al principio Escobar consultaba a John Jairo por cuáles cosas se podían publicar y cuáles cosas no. Sin embargo, de un momento a otro, como relata Santiago, Escobar cambió las contraseñas de las cuentas del ex jugador de la Selección Colombia.

"Me doy cuenta que borró los tweets donde insultaba a Petro y a Vicky. Como quien dice, aquí no pasó nada. No es eso, ya le ensució el nombre a mi papá. No ha sido la primera vez, han sido muchas. Esto ya se salió de las manos porque yo se que mi papá se ha ganado problemas con esto", dijo Santiago Tréllez sobre lo sucedido.

Con el paso del tiempo, los mensajes que salían desde la cuenta de Twitter de John Jairo iban subiendo de tono. Lo primero que llamó la atención fueron varios tweets dirigidos al cuadro de Millonarios y a su afición. Posteriormente, las publicaciones iban dirigidas al senador Gustavo Petro.