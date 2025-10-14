Estaría 'embolatado' amistoso de Colombia: alerta en el equipo de Lorenzo

Colombia tiene programado un partido amistoso con la selección de Nigeria para la fecha FIFA de noviembre, pero parece que las cosas cambiarían por el apretado calendario del equipo africano.

Dicho partido está programado para vivirse el próximo 18 de noviembre, pero resulta que Nigeria clasificó al repechaje africano para ir al Mundial y por eso no podría jugar el encuentro con la 'tricolor'.

Hasta el momento no se conoce qué pasaría con el partido, pero se espera el pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

Noticia en desarrollo...