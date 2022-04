"Estás deseando el mal": fuerte reacción por opción de Osorio para Chivas

El nombre de Juan Carlos Osorio ha empezado a sonar para volver a dirigir en algún equipo luego de su salida del América de Cali. Si bien es cierto, antes de darse oficial, se empezó a especular en México que el risaraldense estaría entre los opcionados para ser nuevo timonel para América de territorio mexicano.

No obstante, por los lados de las ‘Águilas’ no se llegó a un acuerdo, por lo que salió el nombre de Chivas Rayadas de Guadalajara, pero al parecer en ese país no estarían de acuerdo con la llegada del colombiano, a pesar de haber tenido buenas presentaciones con la selección mexicana.

En el programa La Última Palabra de Fox Sports, el periodista Gustavo Mendoza indicó a sus compañeros que las Chivas contactaron a Osorio, a lo que los demás mostraron su descontento por ese hecho.

En medio del programa, tuvieron varias reacciones sus compañeros que manifestaron algunos comentarios: “No, qué cosa, por favor”, “no hundas más al Guadalajara”, “le estás deseando el mal a Guadalajara”.

Hay que recordar que por el momento, el técnico estará a la espera de una propuesta que lo convenza para volver a dirigir, ya sea en alguna selección como se había dicho o un equipo local o extranjero.