Estas serían las ciudades sedes en la fase de grupos del Mundial 2026

Una locura completa será este Mundial de 2026 con la ampliación de 32 selecciones a 48. La fase de grupos contará con 12 zonas de cuatro equipos en donde clasificarán los primeros dos de cada grupo y los ocho mejores terceros. Quedar eliminado en la Copa del Mundo que se disputará por primera vez en tres países como Estados Unidos, Canadá y México sería un fracaso completo.

De la fase de grupos, el torneo tendrá dieciseisavos de final, una instancia más para definir al campeón que tendrá que disputar ocho encuentros si quiere alzar la copa. La competencia se jugaré entre estadios de Estados Unidos que tendrá mayor protagonismo tanto en el sorteo del 5 de diciembre como en la primera etapa del certamen, dos recintos deportivos de Canadá y tres de México.

El Estadio Azteca, uno de los íconos a nivel mundial del balompié será protagonista, al igual que un recinto moderno como el BBVA Bancomer de Monterrey. Pese a que ya están los estadios definidos a lo largo de esta fase de grupos, lo que hay que definir el sábado 6 de diciembre después del sorteo serán las sedes oficiales de cada zona.

LAS CIUDADES QUE TOMARÁN PROTAGONISMO EN LA FASE DE GRUPOS

Todo pasa en estos momentos por supuestos. Sin embargo, en La FM Somos Mundial, Juan Felipe Cadavid mencionó al periodista Jaime Macías que hizo una infografía revelando en qué ciudades se jugarán las fases de grupos. México será cabeza del A, Canadá del B y Estados Unidos del D y evidentemente, disputarán sus partidos en sus países.

De acuerdo con la infografía, el Grupo A en el que ya está México como cabeza de grupo sería complejo por los traslados de las ciudades. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Atlanta acogerán esta zona. Cada recorrido es de tres horas y demostrará la exigencia de este Mundial.

Por su parte, el Grupo B tendrá los primeros compromisos en Canadá con el seleccionado canadiense como cabeza de zona. Toronto y Vancouver como las únicas sedes de dicho país, Seattle, San Francisco y Los Ángeles también entran en discusión.

En el Grupo C que espera por una cabeza de serie tendrá protagonismo en Estados Unidos con Miami, Filadelfia, Boston, Nueva York y Atlanta. Los estadounidenses serán cabeza del D en donde jugarán en Los Ángeles, Vancouver, San Francisco y Seattle.

Por el Grupo E que también espera cabeza de serie, se jugará en Toronto, Nueva York, Filadelfia, Kansas City y Houston. Houston volverá a ser protagonista en el F con un partido, además de Monterrey, Dallas y Kansas City.

El G solo tendrá tres sedes en donde figura Vancouver, Los Ángeles y Seattle. El H tendrá protagonismo en Miami con dos juegos, Houston, Atlanta y Guadalajara. Por el I, Boston, Nueva York, Toronto y Filadelfia. En el J estará San Francisco, Dallas y Kansas City. Por el K, Ciudad de México, Guadalajara, Miami, Atlanta y Houston. Mientras que en el último grupo se jugaría en Boston, Toronto, Dallas, Nueva York y Filadelfia.