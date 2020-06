"Este señor me vuelve loco": nuevo ataques contra Juan Carlos Osorio

No importa lo que haya hecho con la Selección de México o lo que dejó Juan Carlos Osorio, lo cierto es que su gestión en México es más criticada que elogiada y luego de sus declaraciones respecto al partido que jugó el equipo azteca contra Brasil, las repercusiones son cada vez mayores y los ataques al estratega colombiano no han parado de llegar desde que se refirió a la forma en la que manejó el vestuario para el mencionado encuentro en el Mundial de Rusia 2018.

Quien habló en esta ocasión sobre el actual técnico de Atlético Nacional fue su colega, Ricardo La Volpe, otro que nunca ha dejado de criticar la gestión del risaraldense. "Osorio para mí tenía la mejor camada que yo vi en la selección; yo llegué en el año 79 a México, desde ahí a hoy la mejor camada la ha tenido Osorio, porque tenía un '8' como Herrera, un '10' como Guardado, extremos como Elías (Hernández), Aquino, Chucky y 'Tecatito', extremos que el mundo hoy está buscando", aseguró el entrenador.

Luego prosiguió bajo la misma línea de afirmaciones y críticas frente a la forma de dirigir del colombiano: "Por un lado las rotaciones, no daba confianza. Y dos: sistemas y sistemas y cambiaba de sistemas. ¡No! Juega un sistema con su variante y que jueguen de memoria los jugadores, que conozcan el sistema; el mundo lo está diciendo. Y este (Osorio) no. Rotaciones".

Entonces para concluir, señaló: "Yo digo: 'este señor me vuelve loco'. Entonces, qué le pasó a México: deja de rotaciones, ya sabes quiénes son tus titulares, la palabra titular no le puede molestar a nadie, el mundo es de titulares y suplentes, el suplente que busque ser titular demostrando al técnico y siendo mejor que el que está poniendo. Claro… como le fue bien en la eliminatoria, a mí también me fue bien (para Alemania 2006). Los detractores me decían que la de él fue mejor y no fue, porque a mí la FIFA me hizo cabeza de serie".