Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 19:43
Este será el once de Colombia para enfrentar a Australia
La selección Colombia enfrentará a Australia en el último partido del año.
La selección Colombia jugará su último amistoso del 2025 pensando desde ya en definir la lista final de convocados para el Mundial 2026. El partido será frente a Australia, una selección también mundialista que ve en Colombia un fuerte reto y una gran preparación para lo que será el certamen del próximo año.
Para este partido Néstor Lorenzo decidió alinear el siguiente once en búsqueda de una victoria más para la tricolor.
Así formará Colombia
En el arco colombiano estará Camilo Vargas, la linea de cuatro estará compuesta por Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, en el doble pivote clásico de la selección jugarán Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, un poco más adelantados estarán Yaser Asprilla, James Rodriguez, Luis Díaz y el nueve que arranca como titular será Luis Suárez.
Una mezcla entre la continuidad del proceso y la oportunidad para un par de jugadores de probarse, la base del equipo esta clara, pero estos partidos sirven para que jugadores como Yaser o Portilla puedan hacerse un lugar en la lista definitiva pensando en el Mundial del próximo año.
Hora y canal para ver a Colombia
La selección Colombia disputará su último partido del 2025 frente a Australia a partir de las 8:30p.m. hora colombiana y el partido se podrá disfrutar por la señal en vivo del Canal RCN y la App RCN.
Fuente
Antena 2