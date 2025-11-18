Este será el once de Colombia para enfrentar a Australia

La selección Colombia jugará su último amistoso del 2025 pensando desde ya en definir la lista final de convocados para el Mundial 2026. El partido será frente a Australia, una selección también mundialista que ve en Colombia un fuerte reto y una gran preparación para lo que será el certamen del próximo año.

Para este partido Néstor Lorenzo decidió alinear el siguiente once en búsqueda de una victoria más para la tricolor.