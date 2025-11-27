Actualizado:
Estevao Vs Lamine, dos jóvenes figuras y ¿Nueva rivalidad a la vista?
El delantero brasileño está en la boca de todo el mundo después de su gran partido contra el Barcelona.
La última jornada de Champions dejó un debate instalado, mientras Lamine Yamal vivió una de sus noches más discretas con el Barcelona, Estevao protagonizó su primera actuación realmente consagratoria con el Chelsea. A partir de este partido y del gran momento del jugador del equipo inglés, surgió la pregunta: ¿el brasileño ya tomó la delantera como el mejor talento adolescente del mundo?
La actuación que impulsó a Estevao
El brasileño recibió la titularidad que Maresca le había dosificado en la Premier y respondió con una madurez sorprendente, encaró a Balde una y otra vez, fue la vía más directa del Chelsea y selló su noche con un golazo que lo convirtió en apenas el tercer jugador en marcar en sus tres primeras titularidades de Champions. Su agresividad, confianza con el balón y lectura de espacios lo hicieron ver como un futbolista mucho mayor que sus 18 años, al punto que figuras como Zola y Rooney lo elogiaron por su temple y disciplina táctica.
Una noche difícil para Yamal
Mientras Estevao brillaba, Yamal vivió la versión más incómoda de su temporada. Marc Cucurella lo siguió de cerca, le negó los giros característicos y lo obligó a retroceder metros sin poder desequilibrar. Finalizó el partido sin incidencia, fallando una ocasión clara y siendo sustituido al 80’, reflejando la frustración de un Barcelona superado. En España, incluso volvió a surgir el lamento en el entorno del Real Madrid por no haber fichado a Estevao antes de su salto a Londres.
¿Cambio de trono juvenil?
Yamal sigue siendo un talento excepcional, pero el momento apunta a Estevao, impacto inmediato, peso en partidos grandes y una madurez que sorprende para su edad. Aún es pronto para sentenciar un ganador definitivo, pero hoy, el impulso y el rendimiento más determinante están del lado del brasileño.
