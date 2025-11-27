Estevao Vs Lamine, dos jóvenes figuras y ¿Nueva rivalidad a la vista?

La actuación que impulsó a Estevao

El brasileño recibió la titularidad que Maresca le había dosificado en la Premier y respondió con una madurez sorprendente, encaró a Balde una y otra vez, fue la vía más directa del Chelsea y selló su noche con un golazo que lo convirtió en apenas el tercer jugador en marcar en sus tres primeras titularidades de Champions. Su agresividad, confianza con el balón y lectura de espacios lo hicieron ver como un futbolista mucho mayor que sus 18 años, al punto que figuras como Zola y Rooney lo elogiaron por su temple y disciplina táctica.

Una noche difícil para Yamal

Mientras Estevao brillaba, Yamal vivió la versión más incómoda de su temporada. Marc Cucurella lo siguió de cerca, le negó los giros característicos y lo obligó a retroceder metros sin poder desequilibrar. Finalizó el partido sin incidencia, fallando una ocasión clara y siendo sustituido al 80’, reflejando la frustración de un Barcelona superado. En España, incluso volvió a surgir el lamento en el entorno del Real Madrid por no haber fichado a Estevao antes de su salto a Londres.