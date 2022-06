"Estoy tranquilo, pero puedo escuchar ofertas": Borré da un aviso sobre su futuro

En medio del agitado mercado de fichajes que se vive en Europa, Rafael Santos Borré habló sobre lo que puede ser su futuro. El colombiano acabo de ganar la Europa League con el Frankfurt y ya piensa en lo que sería su siguiente paso en el viejo continente.

Borré llegó a Bogotá para un evento publicitario y aprovechó para referirse a varios temas en torno a su vida deportiva. Su continuidad en Alemania, su presente y su opinión sobre lo que viene para la Selección Colombia.

Sobre su futuro y las posibles ofertas para salir de Frankfurt

“Estoy muy tranquilo en cuanto a mi futuro. Acabo de ganar la Europa League, vengo haciendo las cosas bien, vamos a jugar la Champions y eso me da tranquilidad, pero no me cierro a la posibilidad de escuchar ofertas y analizar lo que pueda pasar acá en adelante".

El recambio en la Selección

“Siempre es importante asumir las responsabilidades. Si la selección quiere hacer un recambio y ver a jugadores jóvenes, se tiene que hacer con calma y prudencia, no cargarle la responsabilidad a un jugador, ni a los más experimentados, sino que sea un grupo el que pueda llevar el mando".

La necesidad de tener responsabilidades en la tricolor

"Es importante escuchar a todos. Asumir responsabilidades es bueno para uno como jugador porque uno ha ido madurando para asumir esos retos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Rafael Santos Borré?

El próximo reto importante para el ex Cali será la Supercopa de Europa. Frankfurt se medirá al Real Madrid el próximo 10 de agosto por un nuevo título europeo.