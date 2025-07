Estrella de la Selección de Venezuela ficha por club europeo: es oficial

La gran temporada de Rondón con los Tuzos del Pachuca

A los 35 años, el jugador caraqueño mostró estar en plenitud de forma y tuvo una temporada 2024 de altísimo nivel, con 26 goles y cinco asistencias. Fue el atacante la pieza fundamental para que Pachuca ganara la Copa de campeones de la Concacaf del 2024, al ser líder de los goleadores, poco después de haber encabezado a los anotadores en el torneo Clausura.



Este año Rondón fue de menos a más y cerró con nueve goles para volver a liderar a los Tuzos, eliminados en cuartos de finales del Clausura por el América.



En un emotivo mensaje, Salomón Rondón agradeció al equipo mexicano que lo recibió con los brazos abiertos. "Entre todos me ayudaron a cumplir mis objetivos y me hicieron sentir como en casa. Eso nunca lo olvidaré", agregó el capitán de la selección venezolana.



En declaraciones a la Agencia EFE, Rondón explicó a finales del año pasado que las claves de su gran forma deportiva a su edad fueron una buena alimentación combinada con entrenamientos duros que combinó con el descanso adecuado.



"He recibido la recompensa por mis buenos hábitos. Caí con pie derecho en el Pachuca", comentó poco antes de jugar contra el Real Madrid la final de la Copa Intercontinental.