Estrella de Liverpool desacreditó a Luis Díaz en Bayern: “Vinieron por mí”

Luis Fernando Díaz Marulanda dejó huella en el Liverpool, especialmente en su última temporada en la Premier League en donde fue protagonista como goleador y como asistente. Jugando para su equipo, Díaz se convirtió en una baja sensible para los de Anfield después de firmar con el Bayern Múnich.

Sin embargo, con cuatro partidos encima con el Bayern Múnich poco a poco empieza a salir a la realidad el fichaje de Luis Díaz. De hecho, al parecer no era el principal objetivo cuando el elenco muniqués estaba buscando un extremo para tapar la salida de Kingsley Coman y de Leroy Sané.

Efectivamente, Bayern Múnich hizo la tarea de enviar emisarios a Inglaterra, exactamente a ver al Liverpool con la necesidad de encontrar el fichaje ideal. No era Luis Díaz el objetivo, y sí lo era Cody Gakpo, extremo neerlandés que no estaba teniendo la mejor suerte con Jürgen Klopp, pero encontró un escudo en Arne Slot que le dio confianza y titularidades.

CODY GAKPO SOBRE EL FICHAJE DEL BAYERN: “VINIERON, PERO FICHARON A LUIS DÍAZ”

Y es que, en diálogos con ESPN, Cody Gakpo sacó la verdad a la luz con el primer objetivo por parte del Bayern Múnich, y, curiosamente, Luis Díaz no era el principal extremo que quería el club bávaro.

En ESPN, Cody Gakpo afirmó que, “por lo que tengo entendido, vinieron, pero acabaron fichando a Luis Díaz”. El neerlandés, que no pasaba por un buen momento terminó quedándose con una de las opciones, pero se decantaron por el colombiano al último momento.

Todo le dio la mano a Luis Díaz cuando Raphael Leao, Kaoru Mitoma y Cody Gakpo fueran piezas importantes para el Milan, Brighton y Liverpool. Los blindaron justo en el momento que el colombiano empezó a hacer fuerza para salir de la institución y cambiar de aires pensando en sumar otra experiencia.

El no ponerse de acuerdo con su renovación en el Liverpool fue determinante para que ‘Lucho’ tomara la oferta del Bayern Múnich y recalara en Alemania. De igual forma, quedó claro que Díaz no era el objetivo primordial por parte de los bávaros. Su impacto en tierras muniquesas ha dado efecto en apenas cuatro partidos.

LOS PARTIDOS DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH

A Luis Díaz le ha ido bien en el Bayern Múnich, sin importar que ha quedado a deber en algunos partidos con la pegada. Tuvo varias chances en la Copa de Alemania contra el Wehen Wiesbaden de menor categoría. Tuvo chances de oro para romper el arco rival y no pudo.

Sin embargo, Luis Díaz respondió a la confianza de manera inmediata. Anotó un golazo de cabeza en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart y ante el Leipzig en el arranque de la Bundesliga anotó otro gol y dio dos asistencias. Por su parte, contra su similar de Augsburgo en la segunda fecha de la liga alemana, anotó su tercer gol oficial con la camiseta bávara.

Aunque ha fallado varios goles cantados, ha tenido tremendo impacto goleador con tres goles en cuatro partidos oficiales que ha disputado. Pese a no haber sido la primera carta en el mercado para el Bayern Múnich, el extremo ya ha dejado su sello.