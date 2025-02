Estrella de selección Colombia reveló difícil momento: "ahora la moneda es otra"

Cada vez falta menos para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de este año, por lo que Néstor Lorenzo inicia a plantear los dos compromisos que se vivirán en el mes de marzo.

Para nadie es un secreto que Jefferson Lerma es uno de los jugadores más determinantes en Colombia, pues le mediocampista defensivo ha sido más que crucial en compromisos por Eliminatorias y en Copa América, por lo que se espera que la pieza del Crystal Palace haga parte de la lista de convocados por el entrenador argentino.

Pese a esto, el mismo jugador reveló en entrevista con ESPN que hace un par de años no era bien vista su llegada a la selección, pero lo cierto es que su nivel en clubes ha sido determinante para que el jugador se ganara un puesto en la selección.

"Antes del proceso de Néstor la gente no quería que yo estuviera, ahora la moneda es otra. Yo no me atribuyo nada de eso, el tiempo de Dios es perfecto y todo lo pon en su lugar. Trabajo para estar y competir de la mejor manera", dio a conocer.

Colombia prepara su primer partido de Eliminatoria en 2025

Néstor Lorenzo ya se alista para volver a disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial que se vivirá en México, Canadá y Estados Unidos, por lo que dentro de un par de semanas se conocerán a los jugadores llamados a defender los colores nacionales.

"La Selección Colombia Masculina de Mayores se prepara para afrontar sus próximos desafíos en las Clasificatorias al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En los primeros compromisos del año, se medirá ante Brasil y Paraguay.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo darán inicio al 2025 con la misión de consolidar su camino hacia la clasificación, enfrentando a dos selecciones de gran renombre en el continente. El primer rival será Brasil, con quienes jugarán en el icónico Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Luego, Colombia recibirá a Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla", escribió la Federación sobre la doble fecha de Eliminatorias.