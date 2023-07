Eto'o enciende el escandalo por partidos arreglados: polémicos audios comprometen al ex Barcelona

Samuel Eto'o, reconocido ex jugador del Barcelona e Inter de Milán, se encuentra en el centro de la polémica. El actual presidente de la Federación de Fútbol de Camerún fue acusado por unos audios filtrados en su contra sobre el posible amaño de partidos.

Lea también: Los ladrones siguen cazando a las estrellas del fútbol mundial: violento asalto a figura del PSG

El ex delantero quedó comprometido por una charla con dirigentes de Victoria United; equipo que ascendió dos veces en dos años. Allí, el ex delantero, habló sobre favorecer a dicho club con el arbitraje para asegurar su triunfo.

'Camfoot', medio local camerunés, reveló una supuesta conversación que tuvo Eto'o con Valentine Gwain, directivo del club mencionado. En la charla se escucha claramente como el histórico futbolista africano habla de hacer gestiones para manipular el resultado.

"No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente (de la asociación de árbitros) porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente", dijo inicialmente Eto'o, en la conversación filtrada.

Allí, el ex delantero añade al directivo del Victoria United. "Quédate tranquilo, te damos tus tres puntos y suspendemos al árbitro". Una referencia de trabajar para asegurar que el equipo se quede con el triunfo.

Para rematar, Eto'o se hizo como parte de uno más del elenco señalado: "Nuestro club debe subir a Primera División, ese es nuestro objetivo. Nos vamos a encontrar los tres (con los presidentes de árbitros y liga) y vamos a hablar discretamente y arreglar todo esto".

Le puede interesar: Real Madrid sigue presumiendo a Linda y aprovechó para presentar la segunda camiseta

Por ahora, el reconocido ex jugador no ha hecho referencia sobre el escándalo. En las próximas horas se espera alguna declaración o comunicado por parte de la Federación de Fútbol de Camerún.