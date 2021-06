Álvaro Morata asegura que ha recibido amenazas por su actuación con España en la Euro

España ha tenido una irregular Eurocopa, a pesar de haber clasificado a los octavos de final, pero el hecho de terminar la fase de grupos con dos empates y una victoria, ha generado las críticas de los hinchas.

Uno de los jugadores más cuestionados es el delantero de 28 años Álvaro Morata. que participó en los tres partidos de la ronda de grupos con registro de un gol en la igualdad 1-1 con Polonia y un penal desperdiciado en el encuentro con Eslovaquia.

Este jueves 24 de junio, Morata habló con al Cadena Cope, en donde reveló las duras críticas que ha recibido y hasta las amenazas que le han hecho llega a él y su familia.

"Quizá no he hecho mi trabajo como debería. Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval", dijo.

Seguidamente, el delantero contó que cada que está en la concentración se desentiende de la tecnología y evita tener contacto con el celular y las redes sociales.

"Cada vez que llego a la habitación, mi teléfono a otro sitio. Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que les digan a mis hijos. Les dicen de todo. No dormí nada estos días, por la adrenalina. Soy el más contento, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Me pitaron antes de calentar, pero estoy contento de tirar el penalti y haberlo fallado".

Ahora, Álvaro Morata y España se preparan para enfrentar a a Croacia el lunes 28 de junio en los octavos de final de la Eurocopa.