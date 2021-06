Bélgica vs Rusia EN VIVO; fecha 1 de la Eurocopa 2021

Sin De Bruyne ni Hazard. No es el debut soñado de Bélgica en la Eurocopa. Los “Diablos rojos” son uno de los grandes favoritos a la victoria, pero arrancan el torneo ante Rusia con muchas dudas en el once inicial.

Siga en vivo Bélgica vs Rusia; Eurocopa 2021

“No se puede ganar un torneo con once jugadores”, comentó el español Roberto Martínez, seleccionador belga.

Al mal tiempo, buena cara. De Bruyne aún no se ha recuperado del golpe en el rostro que recibió en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea. No jugó ninguno de los dos amistosos, aunque Martínez apuntó que no debería necesitar una máscara.

Según la prensa, el jugador reconoció al rey Felipe de Bélgica, que visitó hace unos días la concentración, que se está preparando para el segundo partido, ya que, aunque se siente mucho mejor, aún siente dolor en la zona afectada.