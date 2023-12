El estelar refuerzo que podría tener Alemania en la Eurocopa

Para nadie es un secreto que la selección de Alemania no la pasa nada bien en cada fecha FIFA. Mientras las demás naciones de Europa buscaban la clasificación a la Eurocopa de 2024, los alemanes podían darse el lujo de ya estar automáticamente clasificados gracias a que son sede para el torneo al que esperan volver a relucir después de años sin figurar en Mundiales como en 2018 y 2022.

Disputando amistosos, el resultado de Alemania tampoco ha sido el más favorable para un combinado nacional que se ha acostumbrado a mostrar un temible juego, lejos del nivel actual que tienen. Primero, fue eliminación mundialista con Hansi Flick, segundo, nuevas caídas en amistosos con Rudi Völler que dirigió apenas uno, y tercero, el mal andar que mantiene Julian Nagelsmann.

Por esta razón, empieza a tambalear el futuro de Julian Nagelsmann y también quedará en deuda para la Eurocopa, principal objetivo el próximo año. Antonio Rüdiger tiene la solución y es convencer a Toni Kroos de que regrese al combinado nacional. El volante se retiró de su selección en 2021 y de ahí en adelante no volvió a discutir un posible regreso.

De acuerdo con el medio DAZN, Antonio Rüdiger le ha pedido encarecidamente a Ton Kroos que regrese a la selección nacional. Después del triunfo ante Union Berlín precisamente en Alemania, Toni reveló que no lo había procesado, "tuve que pensarlo durante mucho tiempo, me pilló desprevenido porque yo mismo no me lo había planteado, sino que fue él quien me lo planteó".

Los incesantes pedidos de Antonio Rüdiger le dejan a Toni Kroos muchas dudas de si regresar o no para la Eurocopa del 2024. Por su parte, el defensor explicó que u jugador de la calidad de Toni debe sí o sí estar en la plantilla para dicho reto en el próximo año. Especialmente porque el mediocentro le daría liderazgo a un barco que se está hundiendo partido a partido.