Fuera del jaleo de clubes en los que Gareth Bale no encuentra el sosiego, el jugador del Real Madrid encabeza el estreno de Gales en la Eurocopa con el duelo frente a Suiza, una selección instalada en la elite europea por derecho propio gracias a una generación que se encuentra en su punto perfecto de madurez.

SIGA EN VIVO GALES VS SUIZA; FECHA 1, EUROCOPA

Como casi siempre, Bale afronta con una sonrisa de oreja a oreja un nuevo reto con Gales. Después de una temporada extraña cedido en el Tottenham, donde no fue titular indiscutible pero consiguió unos números respetables (16 tantos en todas las competiciones), el jugador franquicia del combinado dirigido por Rob Page volverá a participar en un torneo en el que se siente como en el jardín de su casa.



La Eurocopa sólo trae buenos recuerdos a Bale y a Gales. En Francia 2016 alcanzó las semifinales y sólo la vigente campeona, Portugal, pudo con un grupo ahora en reconstrucción que ya cuenta con la aparición de una nueva generación de jóvenes jugadores que intentará mantener el nivel.



Sin nombres como Ashley Williams o Joe Ledley, Joseph Rodon, Daniel James o Ethan Ampadu tienen la responsabilidad de completar una transición siempre difícil en cualquier equipo o selección. Cuando los cimientos del éxito desaparecen, los que llegan por detrás tienen una tarea complicada por delante.



No estarán solos, porque aún sobreviven algunos de los jugadores que llegaron a las semifinales de la pasada Eurocopa. Aparte de Bale, Aaron Ramsey, Danny Ward y Ben Davies aportaran su experiencia para dirigir a Gales por el camino correcto. Joe Allen, el metrónomo galés de la pasada Eurocopa, sigue en la lista, pero su bajo estado de forma no es óptimo y apunta a la suplencia mientras Ramsey acaba de superar unos problemas físicos y podría acompañarle en el banquillo.



Gales no llega con mucha confianza a su estreno después de sus dos últimos amistosos. En el primero, ante Francia, perdieron con contundencia (3-0), mientras que en el segundo, frente Albania, no pasaron del empate sin goles.



El rival de Gales es uno de los referentes del continente gracias a sus buenos resultados. Aunque Suiza no acaba de explotar en las fases finales de los grandes torneos, brilla en las clasificaciones y ha estado presente en los últimos grandes acontecimientos.



El conjunto helvético acumula cuatro Mundiales consecutivos y sólo se ha perdido una de las últimas cuatro Eurocopas (Polonia y Ucrania 2012).



Sin embargo, en ningún caso ha conseguido superar la barrera de los octavos de final (Copas del Mundo de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018 y Eurocopa de Francia 2016). Ahora, sus jugadores, teóricamente están en su punto exacto de maduración. Ni muy jóvenes ni muy veteranos. Es el momento de que una gran generación de futbolistas helvéticos dé un salto de calidad.



Nombres como Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo o Haris Seferovic, se encuentran en una edad óptima para dar un puñetazo encima de la mesa (28, 29, 24 y 29 años, respectivamente). De hecho, la mayoría del combinado helvético, salvo Admir Mehmedi y Mario Gavranovic, no alcanzan los 30 años. Casi todos están entre los 27 y los 29.



Con esa nómina de buenos jugadores, el técnico Vladimir Petkovic intentará de una vez por todas, y con todos sus hombres al cien por cien y sin lesionados, llegar lejos en un gran torneo. Su primer obstáculo será Gales, que con Bale en una competición que disfruta y que podría ser la última, hará todo lo posible por amargar el debut de un equipo potente pero sin brillo en los momentos decisivos.