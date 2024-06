Este jueves 20 de junio, Inglaterra y Dinamarca se enfrentarán en un partido decisivo por la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa 2024, que se celebra en Alemania.

Inglaterra llega a este partido tras una ajustada victoria contra Serbia en su debut, donde lograron imponerse por 1-0. Aunque el resultado fue positivo, el rendimiento del equipo dejó mucho que desear, y los 'Three Lions' saben que deben mejorar si quieren asegurar su clasificación para los octavos de final.

"Sabemos que tenemos que ser mejores contra un equipo danés fuerte. Los jugadores notarán tener un primer partido entre las piernas", declaró el seleccionador inglés, Gareth Southgate, en la rueda de prensa previa al encuentro.

Southgate subrayó la importancia del colectivo y destacó el papel de Jude Bellingham, quien tuvo una actuación notable en el partido contra Serbia. "Es un placer trabajar con Bellingham. Es un jugador muy entrenable y tiene una mentalidad fabulosa para las grandes ocasiones", comentó. Sin embargo, Southgate fue claro al afirmar que el éxito del equipo no dependerá únicamente de Bellingham: "A lo largo de los años hemos tenido buenos jugadores y los tenemos ahora. El éxito del equipo no dependerá solo de Jude. No todo puede descansar sobre sus hombros. Todo el mundo tiene que contribuir".

Por su parte, Dinamarca no pudo pasar del empate en su primer partido contra Eslovenia, lo que añade presión a su enfrentamiento con los ingleses. Un resultado negativo podría complicar sus aspiraciones de avanzar en el torneo, lo que hace que este encuentro sea crucial para sus esperanzas en la Eurocopa.

Los daneses, conocidos por su juego físico y táctico, buscarán sorprender a Inglaterra y conseguir su primera victoria en el torneo. Para Inglaterra, el premio de una victoria sería la clasificación garantizada para los octavos de final, lo que les permitiría encarar la última jornada con tranquilidad y preparar mejor su estrategia para las fases eliminatorias.

Hora y canal para ver la Eurocopa EN VIVO

El Frankfurt Arena será el escenario de este emocionante duelo, donde ambos equipos buscarán demostrar su calidad y aspiraciones en la Eurocopa. Los aficionados esperan ver una Inglaterra más dominante y con un fútbol más atractivo, como prometió Southgate.

El encuentro, programado para las 11 de la mañana (hora colombiana) y transmitido por ESPN y Star+, tendrá lugar en el Frankfurt Arena y promete ser un choque de alta intensidad.