Suiza vs Italia EN VIVO: hora y canal para ver los octavos de la Eurocopa

Este sábado Italia y Suiza inauguran los octavos de final de la Eurocopa 2024 en un enfrentamiento que promete ser igualado y lleno de emociones. Italia, la vigente campeona, busca consolidar una estabilidad deportiva que ha sido esquiva en la última década, mientras que Suiza, una de las sorpresas del torneo, tiene una cuenta pendiente con la 'Azzurra'.

Históricamente, el balance favorece claramente a Italia, que ha ganado 28 de los 59 encuentros disputados contra Suiza, mientras que los suizos solo han triunfado en 8 ocasiones, y ninguna de esas victorias ha ocurrido en el siglo XXI. La última vez que ambas selecciones se vieron las caras en un partido oficial fue en la fase de grupos de la pasada Eurocopa, donde Italia se impuso con un contundente 3-0, en el torneo que eventualmente acabaría ganando. Sin embargo, ese triunfo fue un oasis en el desierto, considerando las ausencias de Italia en los Mundiales de 2018 y 2022.

Bajo la dirección de Luciano Spalletti, Italia se presenta con un proyecto en construcción a largo plazo. Los italianos lograron esquivar la parte más complicada del cuadro gracias a un gol sobre la bocina de Mattia Zaccagni, que eliminó a Croacia y certificó el pase a los octavos de final en el minuto 95. Este gol evitó enfrentamientos con potencias como España, Portugal, Francia, Alemania y Bélgica, permitiéndole a Italia enfocarse en su duelo contra Suiza.

No obstante, la 'Azzurra' enfrentará este partido sin Riccardo Calafiori, central del Bolonia, que cumplirá un ciclo de amarillas. Su baja es significativa, ya que es una pieza clave en el esquema de Spalletti. Gianluca Mancini y Alessandro Buongiorno se perfilan como los candidatos para ocupar su lugar en un esquema que probablemente incluirá tres centrales, tal como se vio contra Croacia.

"Italia no muere, no se rinde", afirmó Stephan El Shaarawy recientemente. "Sabemos que vamos hasta el final, que no nos rendimos", añadió Buongiorno. Este es el espíritu de una Italia que, aunque no es la selección más potente del torneo, ha demostrado ser muy consistente a la hora de obtener resultados. Con un centro del campo liderado por Nicolo Barella y Jorginho, y un ataque potencialmente liderado por Federico Chiesa y Gianluca Scamacca, Italia buscará dominar a Suiza. Davide Frattesi también podría regresar al once inicial como enganche.

Por su parte, Suiza llega a este partido tras casi ser primera de grupo, pero un gol en el tiempo añadido de Niclas Fullkrug les arrebató esa posición. Los suizos solo han encajado tres goles en la fase de grupos y han demostrado un gran juego colectivo. Con Yann Sommer como un muro en la portería y Manuel Akanji como líder de la defensa, el equipo de Murat Yakin ha mostrado una solidez notable. Granit Xhaka, Remo Freuler y Martin Aebischer conforman un mediocampo robusto, mientras que Dan Ndoye y Breel Embolo liderarán el ataque.

El equipo helvético intentará alcanzar los cuartos de final por segunda edición consecutiva, buscando igualar su mejor resultado histórico en la competición. En 2021, quedaron eliminados por España en penaltis en esta misma fase.

El duelo entre Italia y Suiza se presenta igualado y con muchas incógnitas. Mientras que Italia tiene la ventaja histórica, el momento actual de ambas selecciones añade un toque de incertidumbre. El ganador de este enfrentamiento podría enfrentarse a Inglaterra en los cuartos de final, siempre y cuando los ingleses superen a Eslovaquia.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Italia y Suiza únicamente se podrá ver por Disney+ a partir de las 11 de la mañana.

Alineaciones probables:

Italia: Donnarumma; Darmian, Mancini o Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini o Frattesi, Dimarco; Chiesa y Scamacca.

Suiza: Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Olímpico de Berlín.

El choque promete ser un enfrentamiento apasionante, con ambos equipos buscando avanzar y dejar su huella en esta Eurocopa 2024.