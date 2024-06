Inglaterra pone ultimátum en Eurocopa: ya habría reemplazo del técnico

Cada vez que se viene una competencia en la que Inglaterra ve acción como en los Mundiales o en la Eurocopa, suena con mucha fuerza el ‘himno’ que se instauró cuando los británicos ganaron su primera y única Copa del Mundo en 1966. ‘It’s Coming Home’ retumba cada vez más en la previa, y en esta nueva Euro, se especula con esa posibilidad de conseguirla.

Sin duda alguna, el subcampeonato en 2021 deja con la vara alta a Gareth Southgate que solo tiene cabeza para asumir el rótulo de favorito y alzar por primera vez la Eurocopa. No obstante, si el título no se da, ya le habrían puesto ultimátum al director técnico, que acumula un largo proceso sin trofeos en el combinado inglés.

Gareth Southgate sostuvo en el medio de comunicación de Alemania, ‘BILD’ que, “si no ganamos, probablemente ya no estaré aquí. Entonces, esta podría ser la última oportunidad. Creo que más o menos la mitad de los seleccionadores nacionales se van después de un torneo, así es el fútbol internacional. Llevo aquí casi ocho años y hemos estado a punto”.

No es la primera vez que aparecen los rumores de su salida en la selección de Inglaterra, pues, tras el Mundial de Catar 2022 en el que llegaron hasta los cuartos de final, ya apareció la posibilidad de que el entrenador saliera del combinado nacional. Se le dio voto de confianza, y aunque la Federación no ha revelado nada sobre el futuro del entrenador, él mismo confirmó que de no quedar campeón, sería su última experiencia en ese banquillo.

POSIBLES SUCESORES DE GARETH SOUTHGATE EN LA SELECCIÓN DE INGLATERRA

El futuro del seleccionador inglés puede acercarse al Manchester United para reemplazar a Erik ten Hag. Entre los posibles sustitutos para Gareth Southgate, aparecen nombres como Eddie Howe, Graham Potter y Gary O’Neil que podrían tomar ese puesto en el banquillo, de acuerdo con el medio inglés, The Mirror. También podrían estar detrás de Mauricio Pochettino o de Thomas Tuchel, ambos entrenadores, que salieron de Chelsea y Bayern Múnich respectivamente.