Italia confía en su delantero "vago" para defender el título de la Eurocopa

Hace unos meses, cuando la presencia de Gianluca Scamacca en la selección era todavía una incertidumbre por su poca continuidad, Luciano Spalletti le dejó fuera de la gira 'azzurra' por Estados Unidos. Cuando dio la lista para la Eurocopa a finales de mayo dejó caer de manera amistosa que no le convocó en su día porque era un poco "pigro", que en italiano vendría a ser como ser un poco vago, palabras que el delantero ahora recoge con tranquilidad e interpreta como una enseñanza.

Lejos parecen quedar ya esos meses en los que Italia navegaba en la duda de su '9'. A las puertas del estreno de Italia en la Eurocopa de 2024 como defensora del título quedan pocas dudas sobre quién será el delantero titular. Scamacca se lo ha ganado a pulso ser tras un final de temporada superlativo que culminó con la consecución de la Liga Europa con el Atalanta.

El delantero romano, criado en la casa de la 'Loba', no pudo estar en la otra final que jugó su equipo, la de Copa Italia, por sanción, lo que sirvió para evidenciar su importancia.

Lea también: Milan inicia la revolución en Serie A y Europa con nuevo técnico: revelan el nombre

"Llego tras un gran final de temporada y espero poder jugar bien y hacer goles", dijo en rueda de prensa este jueves, desde la tranquila localidad de Iserlhorn, situada a apenas 40 kilómetros de Dortmund en la que la 'Azzurra' prepara el torneo.

"Si estoy aquí es en gran parte mérito de Gian Piero Gasperini (entrenador Atalanta), porque me ha ayudado mucho en este año y ha logrado tocar las teclas justas para hacer 'click' en mí", añadió.

Allí, en Iserlhorn, sin consolas, concentrados en el fútbol, centrados en el descanso por orden de Spalletti, Scamacca prepara su debut en una Eurocopa, pues no estuvo en la pasada edición que coronó a su Italia.

Fue entonces cuando le tocó responder a la pregunta sobre las palabras de Spalletti, que causaron bastante revuelo en Italia.

"Scamacca es un jugador que lo tiene todo, soy el primero en alegrarme de lo que nos va a dar, pero es un poco vago. Hay que perder un poco de pereza. Necesito ver el sacrificio, los valores en los que nos han educado en general. Italia es un pueblo acostumbrado al trabajo", dijo el técnico.

"En este sentido no me gustaba Scamacca y por eso le dejé fuera en marzo, si uno no da más de sí se hace difícil rendir contra los más fuertes. Pero luego ha mostrado este crecimiento, los goles, más continuidad que otras veces y el Atalanta también se ha beneficiado mucho de esta nueva versión suya", añadió el técnico.

Le puede interesar: Eurocopa 2024: Dónde y horarios para ver todos los partidos EN VIVO en Colombia

El buen trabajo de Scamacca le ha dado la vuelta a todo. Y el delantero lo sabe: "El hecho de estar aquí convocado significa que no lo soy, así que no, no me siento vago", dijo entre risas en la rueda de prensa.

"Spalletti dijo muchas cosas con una sola palabra, sin duda me ha espoleado y estimulado, eso está bien, pero yo personalmente no me siento perezoso. Hizo bien en no llamarme, no lo merecía en este momento la convocatoria en Estados Unidos", puntualizó.

"Tuve que ir al psicólogo", bromeó.

Vago o no, lo que está claro es que Scamacca será el titular ante Albania en la defensa del título. Un jugador, eso sí, con una mentalidad ganadora innegociable.

"Somos un grupo joven, ha empezado un nuevo ciclo y nos ha llevado algún tiempo sacar nuestras fuerzas. Estamos preparados para esta Eurocopa. Me gustaría emular al grupo de 2021 que ganó la Eurocopa y al de 2006 que ganó el Mundial. Me encantaría quedar en la historia de la selección", sentenció.