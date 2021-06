Joachim Low se despidió de Alemania reconociendo que les "faltó experiencia"

Joachin Löw, seleccionador de Alemania, afirmó, tras caer eliminados ante Inglaterra, que en algunas situaciones les faltó experiencia.



Los germanos perdieron contra Inglaterra en Wembley y cerraron así la era de Joachim Löw al frente de la selección alemana.



"La calidad esta ahí, pero esto es una fase eliminatoria y cada fallo puede ser crucial y decisivo", dijo el técnico en rueda de prensa.

"Quizás nos faltó experiencia en algunas situaciones. En todos los partidos hemos tenido momentos de no ser suficiente efectivos, incluso contra Portugal. Tenemos calidad, pero ha habido momentos en los que no hemos impuesto nuestro juego y con eso te pueden penalizar y eliminarte".



"En cuanto nos han marcado sabía que iba a ser muy difícil darle la vuelta. Me he ido al vestuario muy decepcionado. No hemos tenido ese golpe de suerte al final para empatar el partido".

Sobre su carrera al frente de la selección alemana, Löw se tomó un momento para agradecer el apoyo a toda la gente que ha estado a su lado en los últimos 15 años.



"Ha habido muchas cosas positivas en estos años, desde la Copa del Mundo en casa en 2006, hasta el mejor momento que fue ganar la Copa del Mundo en 2014", apuntó.