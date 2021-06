Kevin De Bruyne reveló que está jugando la Eurocopa con media cara dormida

El centrocampista belga Kevin de Bruyne, operado el 4 de junio de una doble fractura en la cara que se produjo en la final de la Liga de Campeones, dijo que puede jugar sin dificultad pese a que no siente nada en la mitad izquierda del rostro.

El jugador aseguró en rueda de prensa que la sensación es muy extraña mientras está en el campo de juego pero que debe acostumbrarse a ello ya que cree que esa sensación le durará, por lo menos, seis meses según lo que le dijo un especialista.

"No siento nada en el lado izquierdo de la cara. Es como si estuviera anestesiado. Pueden pasar 6 meses antes de que vuelva mi sensibilidad. Es muy molesto, pero puedes jugar ", dijo el jugador al canal flamenco Sporza en declaraciones que recoge la cadena RTBF.

Según los medios locales, la pérdida de sensibilidad se presenta a la altura de la nariz y de ahí a que el jugador pueda estar en el campo de juego sin sentir nada en su rostro, aunque sin tener alterado su juego con la selección.

El jugador, que el jueves firmó un excelente partido contra Dinamarca, después de una remontada el encuentro en la que consiguió una asistencia y un gol, confesó que tenía "algo de miedo en ir fuerte en los duelos de cabeza".

"La fractura no está completamente curada", agregó De Bruyne, quien añadió que acabó bien el partido pese a que la segunda parte, en la que estuvo en el campo, fue "muy intensa".

Al final lo que concluyó es que se sintió muy bien, que logró aportarle al equipo de manera positiva y que espera seguir por ese buen camino con la selección en esta Eurocopa en la que son favoritos a llevarse el título.

"Me sentí bien al final del partido. No me dolía", explicó el jugador que quiere un título con su selección.

Bélgica acumula dos victorias en los que van del torneo y espera certificar su clasificación a la siguiente ronda cuando se enfrente a Finlandia en su próxima salida en esta Eurocopa el lunes a las 2 de la tarde, hora de Colombia.