Kroos espera superar el covid para llegar a tiempo a la Eurocopa con Alemania

El madridista Toni Kroos se mostró convencido de llegar a tiempo para jugar la Eurocopa con Alemania, pese a su infección de coronavirus que hizo que su temporada con el Real Madrid terminase prematuramente.



"Si todo se desarrolla como hasta ahora, llegaré puntualmente a la convocatoria. Si tardo dos o tres días más, entonces hay que asumirlo, pero no hay que preocuparse, allí estaré", dijo Kroos en el podcast que tiene junto con su hermano Felix.



En la conversación Kroos contó detalles de su infección y dijo estar mejor pese a haber presentado algunos síntomas y asegurar que se trata de una experiencia que no le recomienda a nadie.

"Pese a todas las precauciones que tomamos uno de nuestros empleados en casa se contagió", explicó.



La primera en contagiarse en la familia fue su esposa, Jessica, a la que Kroos le había dicho poco antes en bromas que precisamente por ser tan precavida "y andar en plan de desinfectarlo todo iba a ser la primera en contagiarse".



"Así ocurrió y como contacto cercano inmediatamente fue aislado también", explicó.



Posteriormente Kroos también dio positivo y presentó algunos síntomas.

"Ahora estoy un poco mejor, la fiebre ha bajado pero general me siento débil, es una experiencia que no puedo recomendar a nadie"", dijo.



Kroos fue incluido en la lista alemana para la Eurocopa anunciada por el seleccionador Joachim Low, pese a su infección con coronavirus.



"Confiamos en que tendrá tiempo para recuperarse y cuando tenga un test negativo podrá integrarse a la convocatoria", dijo Low.