Las dos opciones que dio UEFA a Dinamarca tras el susto de Christian Eriksen

El seleccionador danés, Kasper Hjulmand, calificó de experiencia "traumática" lo vivido en el Dinamarca-Finlandia (0-1) por el desvanecimiento de Christian Eriksen y resaltó que la UEFA no había presionado para jugar hoy.



"Los jugadores estaban deshechos, fue una experiencia traumática", dijo Hjulmand, quien habló de una noche "muy dura" que les ha recordado a todos que "lo más importante en la vida son las relaciones, la gente que tenemos cerca, la familia y los amigos".



Hjulmand explicó que la UEFA les dio dos opciones, después de que el partido estuvo suspendido hora y media: o reanudar el partido hoy en el minuto 43 o jugar el tiempo restante mañana al mediodía.

Y fueron los jugadores, una vez seguros de que Eriksen estaba bien, los que eligieron la primera porque no se veían capaces de esperar a mañana y preferían "pasar el mal trago cuanto antes".



"Está claro que no se puede jugar un partido con estos sentimientos. Es increíble que los jugadores salieran en la segunda parte y fueran el mejor equipo. No puedes jugar un partido a este nivel después de ves a uno de tus mejores amigos luchar por su vida", dijo el técnico danés, al borde del llanto varias veces.



Hjulmand resaltó que no puede elogiar "lo suficiente" a su equipo y se siente "muy orgulloso" de cómo sus jugadores "se cuidan unos a otros" y se atrevieron a mostrar sus sentimientos.



"Es una noche dura, todos nuestros pensamientos están con él y con su familia. Christian es uno de los mejores jugadores del mundo, pero todavía es mejor como persona", afirmó.

El seleccionador danés reveló que algunos jugadores no se sentían con fuerzas para jugar y que él les dejó libertad de elección. Al término del partido, todos quisieron hablar con sus familias.



El capitán Simon Kjaer, que fue cambiado a los 63 minutos, era uno de los más tocados, reconoció el técnico.



"Estaba muy afectado, no podía seguir. Lo comprendo perfectamente. Son muy buenos amigos", dijo sobre el exjugador del Sevilla.



Morten Boesen, médico de la selección danesa, afirmó que todavía no había hablado ni con el jugador ni con su familia sobre los detalles, por lo que no podía dar información específica de qué le ocurrió a Eriksen.



Ningún jugador de la selección danesa compareció en la rueda de prensa posterior al encuentro.