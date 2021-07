Louis van Gaal sería el nuevo entrenador de Holanda tras fracaso en la Eurocopa

Una delegación de máximo nivel de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol viaja este jueves a Portugal para ofrecerle el puesto de seleccionador a Louis van Gaal, publicó hoy la prensa neerlandesa, después de la dimisión de Frank de Boer tras la derrota de Países Bajos en octavos de final de la Eurocopa.



El director de la federación, Eric Gudde, y el director deportivo Nico-Jan Hoogma están de camino al país luso “para saber si Van Gaal quiere convertirse en seleccionador nacional”, dijo NOS en su página web.



Las conversaciones se producirán entre hoy y mañana en Portugal debido a que el exentrenador del Barcelona tiene una residencia en Algarve, al sur del país. Si hubiese acuerdo, el anuncio oficial sería la semana que viene, aseguró el periódico más leído de Países Bajos, De Telegraaf.

La oferta del máximo organismo del balompié neerlandés se produce a pesar de que el técnico criticó recientemente a los jugadores de la “Oranje”, pues dijo que “un montón de estrellas glorificadas no pudieron hacerlo”, en referencia a no haberse clasificado a los cuartos de final de la Eurocopa.



El nombre de Van Gaal es el que más suena tras la marcha de Frank de Boer, después de que figuras como el entrenador del Ajax, Erik ten Hag, y el exseleccionador de Alemania Joachim Löw hayan dicho públicamente que no tienen interés en asumir el cargo de técnico de Países Bajos.



El director deportivo de la federación Nico-Jan Hoogma aseguró, tras la eliminación de la Eurocopa, que están a la búsqueda de un entrenador “con el aura de Koeman” con el que los jugadores puedan decir “él es el jefe”.

En caso de que aceptase, Van Gaal asumiría el rol de seleccionador por tercera vez, pues estuvo en el cargo entre 2000 y 2001, después de dejar el FC Barcelona, y entre 2012 y 2014, cuando consiguió el tercer puesto en el Mundial de Brasil.



La urgencia de la federación se debe a que Países Bajos juega entre el 1 y el 7 de septiembre tres partidos contra Noruega, Montenegro y Turquía que serán clave para decidir el primer puesto del grupo G clasificatorio para el Mundial de Catar 2022.