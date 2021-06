Presidente del fútbol francés, "muy decepcionado" con la eliminación en Eurocopa

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, se declaró "muy decepcionado" este martes por la eliminación de los 'Bleus' a manos de Suiza en octavos de final de la Eurocopa, indicando que "no pensaba" que la derrota comprometa el futuro del seleccionador, Didier Deschamps, aunque "necesitará hablar" con él.

Preguntado para saber si esta eliminación cambiaba algo con respecto a Deschamps, con contrato hasta el Mundial-2022, Le Graët contestó que "no, no creo". "No hay que confundir las cosas, necesitaremos hablar", añadió.

"Le tengo mucho cariño, conozco las dificultades del fútbol", continuó. Cuando le preguntaron qué iba a decirle al técnico, se encogió de hombros y dijo que iba a decirle "hola".

"Con 3-1 creía que estaba ganado, estoy muy decepcionado evidentemente", comentó sobre la noche negra para Francia, favorita de la competición y que desperdició una ventaja de dos goles a diez minutos de terminar el partido, para acabar perdiendo en la tanda de penales.

"Fallamos el último penal, no alcanzar los cuartos es una decepción, dicho esto son los caprichos del fútbol, todos se lo dirán", cerró el dirigente, que regresó de Bucarest por la noche.