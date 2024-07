Primera decisión de Italia tras fracaso de Eurocopa: hay polémica

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, anunció que mantiene la confianza en Luciano Spalletti pese a la eliminación de la Eurocopa 2024, en los octavos de final ante Suiza (2-0).

"Anoche hablé con Spalletti y no tiene sentido interrumpir un proyecto que es plurianual y que sólo lleva ocho meses en marcha", declaró el presidente en una rueda de prensa conjunta todavía desde Alemania.

"Tenemos confianza en él, en sesenta días volveremos al campo y no tiene sentido pensar que cambiando el proyecto en dos meses aparecerá un 'Mbappé'", añadió.

Por su parte, Spalletti aceptó la crítica feroz de la prensa y reconoció que no estuvo a la altura, aunque su compromiso será total.

"No he sido el mejor Spalletti posible. Leo a gente que me atribuye haber subido demasiado el tono", dijo.

"Quedan muchas cosas por demostrar, mi compromiso será total. Hay que ser honesto en la historia de estos 14 partidos que llevo, de mi trayectoria. Hemos estado bien hasta cierto punto. Ayer dimos un paso atrás importante que no se puede aceptar, pero creo que sé lo que hace falta", sentenció.